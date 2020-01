Udinese, Gotti: "Penalizzati oltre i nostri demeriti. Segniamo poco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Parma, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Ci avete provato a riaprirla? Siamo stati penalizzati oltre i nostri demeriti, la gara si è incalanata male in virtù di una prima mezzora giocata male e il Parma ha approfittato di alcune occasioni, poi prendiamo troppi gol e ne facciamo troppo pochi rispetto a quello che creiamo. Ogni partita è diversa, questa si è messa sui binari più congeniali a quelli del Parma e pur facendo un grande secondo tempo e creando occasioni vere, non siamo riusciti a riaprirla. Il campionato non è facile e chi è più indietro di noi in classifica ha la capacità di fare punti, è d'obbligo guardarsi alle spalle anche se un allenatore deve guardare al gioco prodotto dalla sua squadra. Io guardo a noi e non si può produrre così tante occasioni e non segnare. Siamo stati penalizzati oltre i nostri demeriti".