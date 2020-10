Udinese, Gotti: "Pussetto elemento che può aiutarci, ha lasciato buoni ricordi qui"

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha commentato a Udinese TV il match perso in casa contro la Roma: “In tutte e tre le partite potevamo ottenere di più e quindi c’è grande rammarico. Contro lo Spezia è andato tutto male, contro la Roma invece ce la siamo giocata provando a cercare il gol. Perdiamo per un errore di Becao ma non butterò la croce addosso a Becao perché quello che ha fatto è frutto della voglia di giocare sempre il pallone impostando l’azione. Lavorando sicuramente cresceremo e recuperando anche alcuni dei giocatori che sono out possiamo sicuramente fare meglio. Pereyra? Ha fatto due allenamenti con noi da quando è arrivato. Gli ho chiesto quanta autonomia avesse e mi ha detto 45’, nella ripresa gli ho chiesto come si sentisse e mi ha detto che stava bene, infatti solo i crampi poi mi hanno costretto a cambiarlo. Sicuramente è un innesto che potrà darci una grossa mano. Pussetto? Mi è stata paventata la possibilità di averlo in rosa ed è un elemento che ci può aiutare, sono sicuro che l’ambiente abbia ricordi buoni di lui e anche lui ricordi con affetto Udine, aspettiamo ora di vedere se si concretizzerà”.