Udinese, Gotti recupera alcuni pezzi, ma l'emergenza continua con due scontri diretti alle porte

Un weekend particolare quello vissuto dall’Udinese, che voleva misurarsi con un’Atalanta priva di tre pezzi da novanta come Gosens, Ilicic e Gomez per capire quanto i miglioramenti mostrati contro la Lazio fossero concreti, pregustando la possibilità di approfittare di una Dea in difficoltà. Alla fine invece a vincere è stata solo la pioggia, che ha costretto l’arbitro La Penna a rinviare il match. Un peccato, perché ora i bianconeri dovranno affrontare due scontri diretti con Torino e Crotone senza aver avuto nemmeno la possibilità di mettere un po’ di fieno in cascina in più per scendere in campo con maggiore tranquillità. D’altro canto però lo stop permette a Gotti e Cioffi di recuperare altri elementi andati ko o per infortunio o per Covid per riallungare la panchina e aumentare le opzioni tra cui scegliere.

Lasagna e Okaka hanno smaltito i rispettivi malanni e rientreranno in gruppo. Dispiace per Deulofeu, che contro l’Atalanta avrebbe avuto la chance di mettere novanta minuti nelle gambe in un match dove il risultato positivo non era un imperativo. Lo spagnolo avrebbe bisogno di minuti per tornare in forma e adesso è difficile rischiarlo in questi 180’ dove i bianconeri hanno invece come obiettivo la vittoria con pochi se e pochi ma. Gotti dovrà valutare attentamente la situazione fisica di tutti, il recupero dei due azzurri è infatti bilanciato dalla defezione Forestieri per un problema al bicipite femorale. Pussetto sostanzialmente è l’unico al top e la coppia d’attacco sarà sicuramente il pensiero principale del mister in queste sessioni d’allenamento.

Il centrocampo sta meglio, ma fino a un certo punto. Makengo infatti è tornato a disposizione già contro l’Atalanta, mentre Jajalo è finito in infermeria probabilmente per buona parte della stagione vista la rottura del crociato. Contro il Torino mancherà anche Arslan per squalifica e Walace sostanzialmente è l’unico volante di centrocampo a disposizione su quattro, con Mandragora che non ha molti minuti nelle gambe. L’emergenza dunque è meno grave di prima, ma Gotti ha ancora tanti pezzi fuori dai giochi (e non è dato a sapersi se ci sarà in panchina sabato). La strada per il recupero è ancora lunga, con davanti ora Crotone e Torino che saranno il primo grosso spartiacque della stagione friulana. I giocatori a disposizione dovranno produrre un grosso sforzo, ma d’altronde l’annata è particolare per tutti, non solo per l’Udinese.