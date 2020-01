Udinese, Gotti si gode De Paul: "Anche oggi è stato determinante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"14 dei 18 punti fatti finora arrivavano dalle gare casalinghe. Per questo ci fa piacere tornare a casa con i tre punti". Parla così Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta in extremis sul campo del Lecce (0-1). "Una gara e una vittoria importante per noi in questo momento".

De Paul decisivo? "L'Udinese non ha solo lui, ma oggi - così come contro il Cagliari - una sua prodezza è stata determinante. Io non avevo grandi appunti da fargli, forse gli mancava un po' la fase realizzativa, ma bisogna considerare anche che adesso rispetto al passato gioca da centrocampista puro".

Il futuro di Gotti? "Vivo la situazione settimana dopo settimana, dipende da quello che mi dice la società. Io non ho problemi".

Mercato? "Non abbiamo fatto nessuna discussione di mercato. A me andrebbe bene anche soltanto se restasse questo gruppo. Anche in quest'ottica non c'è solo De Paul, abbiamo anche dei giocatori che potrebbero aver voglia di cambiare aria perché magari giocano meno. Spero invece abbiano la volontà di restare".