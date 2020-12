Udinese, Gotti si tiene stretto Lasagna: "Ha potenzialità fuori dal comune, gli serve solo serenità"

Ospite d'eccezione a Udinese Tonight su Udinese Tv, mister Luca Gotti che ha tracciato un bilancio del 2020 dei bianconeri analizzando anche il momento attuale di alcuni singoli: "Lasagna? E' un calciatore potenzialmente fortissimo, in certi momenti dell'anno si condiziona da solo perché magari sente tante responsabilità. E' un giocatore che da solo si è procurato tantissime occasioni, a lui serve la serenità perché sente su se stesso il peso di ciò che magari avrebbe potuto fare di più quando magari non concretizza le occasioni e, invece, servirebbe più ottimismo resettando le cose negative. Deve fare questo step mentale perché le sue potenzialità sono fuori dal comune. Mi sarei augurato che, dopo il rientro con il gol a Cagliari avesse trovato ancora la soddisfazione del gol dandogli continuità. Col Benevento ha avuto una grande palla gol che avrebbe potuto cambiare il momento per lui e per la squadra".