Udinese, Gotti: "Sosta fondamentale. Siamo molto stanchi e si è visto"

vedi letture

Al termine della sconfitta interna subito ad opera del Benevento, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Quello che ho visto già dal primo tempo è una stanchezza diffusa e da subito sembrava che i nostri avversari ne avessero di più. Si sa che gli episodi indirizzano la partita e noi abbiamo avuto subito un'occasione con Lasagna ma il gol di due minuti più tardi ha cambiato la partita. La sensazione comunque è quella che loro ne avessero di più. Nel secondo tempo la situazione è cambiata ma loro si sono chiusi e noi abbiamo cercato troppo spesso le giocate individuali, chiaramente se poi non trovi il gol la partita resta incanalata in questo modo. Quella di stasera è stata sicuramente non buona da parte nostra ma ho anche visto tanta stanchezza generalizzata. Qualche occasione l'abbiamo avuta e di palloni ne sono passati in area ma sono sempre gli episodi ad indirizzare una partita. La sosta ora ci vuole fisiologicamente ma è chiaro che nei prossimi giorni la sconfitta di stasera potrebbe pesare, anche perché non c'è molto tempo prima della ripresa".