Udinese, Gotti: "Stagione De Paul condizionata da espulsione con l'Inter"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato anche di Pussetto e De Paul: "Per quel che riguarda il primo si sta avvicinando per avere i 90 minuti nelle gambe. In questa settimana si è sempre allenato e sta migliorando. A Torino è entrato bene ed è l'attaccante che più degli altri può adattarsi anche sull'esterno. La stagione di De Paul è stata condizionata dall'espulsione alla terza giornata e poi gradualmente il suo ruolo è cambiato. Con Tudor faceva il centrocampista offensivo,. adesso gioca più lontano dalla porta: anche questo gli toglie qualcosa dal punto di vista delle statistiche".

