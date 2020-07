Udinese, Gotti sull'infortunio di Lasagna: "Nessuna lesione, dipenderà dalle sue sensazioni"

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato anche dell'infortunio patito a Roma da Kevin Lasagna ai canali ufficiali dei bianconeri: "Innanzitutto, abbiamo fatto degli esami che non hanno rilevato alcuna lesione. Scongiurato questo pericolo, rimangono le sensazioni del ragazzo. I tempi strettissimi fanno in modo che valutiamo con grande attenzione le sue impressioni in relazione anche alla rifinitura. In base a quello che ne risulterà, poi, io prenderò le mie decisioni, sapendo che Kevin ha la necessità di esprimere tutta la sua potenza e, quindi, deve stare bene. È un giocatore che reputo importantissimo per questo finale di campionato e ci presterò particolare attenzione", le sue dichiarazioni alla vigilia del match col Genoa.