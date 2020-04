Udinese, Gotti: "Tornato a fare l'allenatore con la A maiuscola. Futuro? Non ho preoccupazioni"

Non guarda al futuro Luca Gotti. Il tecnico dell'Udinese ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono ritornato a fare l'allenatore con la A maiuscola dopo varie esperienza. Questa è stata un'esperienza bella, anche se dal nostro punto di vista per definirla bella ci vuole un epilogo. Probabilmente devo prendere consapevolezza del fatto che non sarà così semplice avere esperienze da vice-allenatore perchè questa esperienza diventa un condizionamento. Su quello che succederà non ho grandi preoccupazioni, detto che allenare l'Udinese ovviamente sarebbe un grande onore".