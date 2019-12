Udinese, Gotti: "Troppi errori nel 1° tempo. La mano di Sarri si vede"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto:

Avete affrontato la Juve migliore della stagione?

"Non ne ho idea, io ho visto le ultime gare dove si è vista una Juve diversa, gradualmente è sempre più squadra e il lavoro del tecnico si vede in maniera marcata".

Troppi gol subiti, siete entrati in gara troppo tardi?

"Oggi è successo questo, ma se togliamo Atalanta e Roma, non subiamo in genere tanti gol, poi se incontri Lazio, Napoli e Juve in sequenza può succedere. C'è stato un atteggiamento proposito della Juve ma sapevamo che non poteva farlo per 90 minuti anche se aveva già segnato tre gol. Noi dovevamo concedere meno e creare qualcosa di più".

Piglio diverso in trasferta?

"Forse sì, pensiamo gara dopo gara, non era facile affrontare questa Juventus, mi porto a casa il fatto che la squadra è rimasta una squadra di calcio fino al 95'. Nel primo tempo abbiamo giocato meno di quello che ci era concesso, abbiamo lasciato troppo il pallone alla Juve, lo abbiamo perso con facilità, non sfruttando le qualità che abbiamo, nella ripresa la Juve ha allentato la pressione e si è vista una squadra che giocava a calcio, che era propositiva, mentre nel primo tempo sembrava frenata".

Siete il penultimo attacco del campionato?

"Il campo, l'essere sul campo di calcio da tanto tempo mi dicono che le cose cambiano con rapidità e noi abbiamo le potenzialità per essere diversi da quello che abbiamo prodotto".