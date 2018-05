Udinese, Hallfredsson: "A Verona ho lasciato un pezzo di cuore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Non era semplice oggi sia per noi che loro. È un piacere enorme tornare a Verona, giocare al Bentegodi è sempre una grande emozione. Ho lasciato un pezzo di cuore qui. Applausi per me? I tifosi gialloblù sono sempre fantastici, l’Hellas meritava qualcosa di più e mi spiace molto che sia andato in B". Emil Hallfredsson parla così dopo Verona-Udinese, come riportato da Tggialloblu.it.

L'ex Hellas ha continuato: "Ho vissuto un anno difficile quest'anno ad Udine. Ringrazio il pubblico per l’accoglienza che mi ha riservato. In sei anni a Verona ho sempre dato il massimo per la maglia, per i tifosi e la società. Delneri? E' una gran persona, ho giocato poco qui a Verona con lui ma ad Udine mi ha sempre fatto giocare. Io via dall'Hellas? Volevo fare una nuova esperienza dopo tanti anni a Verona. Torno? Non si sa mai: però adesso ho rinnovato con l'Udinese e penso al Mondiale con l'Islanda”.