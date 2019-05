© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell'Udinese Emil Hallfredsson commenta ai microfoni di Udinews il pareggio ottenuto ieri sera con l'Inter: "Sono contento perché sono tornato a giocare e ho aiutato la squadra. Le parole di Pradè? Mi hanno fatto bene, io sono qui per dare una mano per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo fatto una buona prestazione, ci poteva stare anche un rigore, nei primi venti minuti un po' in difficoltà poi la partita è andata bene", lo riporta Udineseblog.it.