Udinese, Heurtaux: "La mia storia non è finita come doveva finire"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il proprio account Instagram, Thomas Heurtaux ha salutato Udine, città che lo ha ospitato negli ultimi sei anni della sua carriera: "Ora è ufficiale lascio la mia casa italiana, la casa che mi ha accolto 6 anni fa e che mi ha dato tanto sia come giocatore che come uomo. Rimarrà un’esperienza bellissima anche se purtroppo la storia non è finita come doveva finire, ma questo fa parte della vita. Ho sempre messo il massimo impegno e professionalità, ma purtroppo qualche Infortunio di troppo insieme a scelte societarie non mi hanno permesso di ritrovare la continuità dei primi anni. L’Udinese Calcio ormai fa parte di me ma anche della mia famiglia perché ho sposato mia moglie che lavorava a Udinese Tv e tra poco arriverà nostro piccolo bambino. Auguro con tutto il cuore, il meglio a questa società che non ha davvero niente da invidiare alle altre squadre. Ringrazio la famiglia Pozzo ed in particolare modo Gino e Giampaolo. Ringrazio tutte le figure dirigenziali che negli anni si sono susseguite, tutti i dipendenti, la stampa, gli sponsor, i mister e i loro staff, il nostro team manager, tutti preparatori atletici e tecnici, medici, terpapisti, podologo, ristoratori, nutrizionisti, magazzinieri, professori, autisti, giardinieri, sicurezza e ovviamente ha tutti i miei ex compagni di squadra per avere condiviso tante cose insieme. L’abbraccio più grande va a tutti i tifosi e alla gente di Udine che mi hanno sempre trattato bene e fatto sentire a casa. Grazie davvero.

In bocca al lupo a tutti e Auguro a Mister Velázquez e al suo staff un buon lavoro, sono bravi persone che possono ottenere risultati importanti. Lascio Udine a testa alta con tanti bel ricordi e tanti amici. Merci et forza udinese. À bientôt. Thomas HEURTAUX #75".