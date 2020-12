Udinese, i 2' di blackout non costano cari ma Gotti si arrabbia: "Non riesco a digerirlo"

L'Udinese vince ancora. Terzo successo di fila, contro il Torino finisce 3-2. Partita gestita bene dalla formazione di Luca Gotti, che però si arrabbia per quel blackout di metà secondo tempo: "Capita che facciamo un errore facendo una giocata giusta, come quella di Musso e Samir. Sembrava che stessimo avendo il controllo della partita, avevamo confidenza nel palleggio. E' una cosa che può capitare. Il blackout è successivo. Dopo aver preso gol hai quel minuto in cui pensi a ciò che sta succedendo ed è quello che non riesco a digerire", le parole dell'allenatore bianconero a Sky Sport.

