Udinese, i numeri dopo 10 turni: De Paul-centrismo. 8 gol grazie a lui

Impressionante quanto l'argentino Rodrigo De Paul sia incisivo all'interno del gioco dell'Udinese di Velazquez: ben otto gol dei dieci segnati dall'Udinese nel corrente campionato portano la firma dell'asso ex Valencia, ancora convocato dall'Argentina per la prossima tornata di sfide internazionali. Cinque gol e tre assist, provate a togliere De Paul dall'ingranaggio bianconero e fatevi due calcoli. Venendo alle statistiche di squadra, l'Udinese è la squadra che corre meno di tutta la Serie A e non brilla neanche in tema di possesso palla (sedicesima in classifica), ma che è stata anche sfortunata nelle conclusioni, con ben cinque legni all'attivo.

I numeri dell'Udinese :

Gol fatti (tredicesima in Serie A): 10

Gol subiti (quindicesimo in Serie A): 15

Miglior marcatore (sesto in Serie A): Rodrigo De Paul, 5 gol

Miglior assist-man (terzo in Serie A): Rodrigo De Paul, 3 assist

Chilometri percorsi (ventesimo in Serie A): 105587

Numero di tiri (tredicesimo in Serie A): 92

Parate (sedicesimo in Serie A): 25

Numero legni colpiti (quindicesima in Serie A): 2

Numero legni subiti (quinto in Serie A): 5

Percentuale possesso palla (sedicesima in Serie A): 46.8%

Precisione passaggi (tredicesima in Serie A): 80.5%

Disciplina (nona in Serie A): 23 cartellini