© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, salgono le quotazioni di Riccardo Saponara per il dopo De Paul in casa Udinese. Il giocatore della Fiorentina, rientrato dal prestito alla Sampdoria, negli ultimi giorni ha guadagnato posizioni e ora è nel mirino dei bianconeri, pronti a chiudere in caso di cessione dell'argentino.