Udinese, il comunicato su Mandragora: "Resterà in prestito per un anno con opzione"

vedi letture

Nella giornata di oggi la Juventus ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto dall’Udinese di Rolando Mandragora. Il club friulano, attraverso i propri canali ufficiali, spiega che il calciatore rimarrà in prestito per un anno a Udine con opzione per il prolungamento, a favore dell’Udinese, per un’altra stagione: “Udinese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la Juventus per la cessione a titolo definitivo del calciatore Rolando Mandragora. Subito dopo, l’Udinese ha sottoscritto con la Juventus un accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo dello stesso Mandragora. Nel contratto di trasferimento del calciatore è prevista anche l’opzione, a favore dell’Udinese, per prolungare il prestito di un’altra stagione”, si legge.