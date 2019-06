Udinese, il dg Collavino: "Marino ha lasciato qui un ricordo indelebile"

© foto di Federico De Luca

"Riabbracciamo un amico e un grande professionista". Parola di Franco Collavino, direttore generale protagonista alla conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come nuovo direttore dell'area tecnica: "Torna in Udinese con il ruolo di direttore dell'area tecnica e con un contratto di tre stagioni sportive. Pierpaolo non ha bisogno di presentazioni, qui a Udine ha lasciato un ricordo indelebile e lo testimoniano i tanti commenti che lo hanno ricevuto. Si tratta di un grande professionista, con grande competenza: sarà molto importante per la costruzione della squadra in vista della prossima stagione sportiva. Per anticipare alcune domande: il raduno della squadra è previsto per la sera del 7 luglio, svolgeremo un periodo di preparazione qui a Udine fino al 20 luglio. Poi fino al 2 agosto ci trasferiremo nella stessa location dell'anno scorso, dove giocheremo alcune gare amichevoli".