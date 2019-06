© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Messaggero Veneto fa il punto sul futuro di Stefano Okaka, che ha sirene dalla Turchia. Il Galatasaray sta seguendo il giocatore e per 3 milioni di euro potrebbe andare presto all'assalto della punta scuola Roma. Dall'altra parte, intanto, l'Udinese sta sfidando la SPAL per Riccardo Saponara che è in uscita dalla Fiorentina dopo il prestito alla Sampdoria.