L'Udinese gioca d'anticipo in vista del prossimo mercato. Amadou Ciss, senegalese classe 1999, è pronto per allenarsi con la squadra di Davide Nicola. Nel giro della Nazionale under 20 del Paese africano, arriva dal Fortuna Sittard ed è atterrato ieri a Udine per sostenere una prova di dieci giorni con il club friulano. Lo riporta Sky Sport.