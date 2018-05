Udinese, il Malatyaspor valuta Tudor per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due partite alla guida dell'Udinese, l'allenatore Igor Tudor potrebbe tornare in Turchia nonostante un contratto col club friulano valido per un'altra stagione. Sta pensando al suo ingaggio per il prossimo campionato il Malatyaspor, società di Malatya che milita nel massimo campionato da un anno.