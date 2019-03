Udinese, il mantra di Nicola: "Osare mantenendo il giusto equilibrio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un concetto espresso a più ripresa, che deve essere la base di partenza per l'Udinese nella sfida contro il Napoli. Davide Nicola lo ripeto come fosse un mantra in conferenza stampa: "La chiave di volta è osare mantenendo il giusto equilibrio: ci saranno le condizioni per farlo, sugli esterni loro costruiscono ma per andare ad attaccare la linea, lo fanno davvero molto bene e noi ci siamo allenati per arginare queste qualità. Siamo riusciti a fare un gol contro la Juve, perché non dovremmo riuscirci contro il Napoli? Abbiamo sbagliato in alcune impostazioni e dobbiamo crescere in questo".