Udinese, il pres. Soldati: "Bentornato Marino, non ci siamo mai lasciati"

Protagonista nella conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino, il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, ha così accolto il nuovo direttore dell'area tecnica bianconero: "Quando sono entrato in Udinese assieme al dg Collavino e assieme a un altro grande collaboratore come Rigotto, ci ha ricevuti e ci ha fatti crescere Pierpaolo Marino. Mi ha aiutato nei primi anni della mia presidenza, eravamo a stretto contatto per tutte le vicende che in quegli anni erano all'ordine del giorno. Mi ha fatto crescere tantissimo in un settore di cui non sapevo nulla e mi ha permesso di essere qui oggi, a ritrovarlo anche se non ci siamo mai lasciati in questi anni. Sono molto felice che sia tornato, gli do il benvenuto, anzi, un saluto perché non è mai andato via e quindi un bentornato a un professionista di altissimo livello che ci sarà d'aiuto per crescere. Grazie Pierpaolo".