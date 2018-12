© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Messaggero Veneto oggi in edicola spiega che Marcus Rohden potrebbe essere il primo rinforzo della formazione friulana per gennaio: in scadenza con il Crotone nell'estate che verrà, lo svedese è un pallino di Davide Nicola, giocatore che vorrebbe riavere a sua disposizione anche all'Udinese