© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A questo punto mancano solo visite e ufficialità: anche il Watford conferma il doppio acquisto, in prestito, da parte dell'Udinese di Marvin Zeegelaar e di Stefano Okaka. I due non saranno alla gara di domenica di FA Cup Contro il Woking, come conferma lo stesso Javi Gracia, tecnico dei londinesi. "Sì, ne stiamo parlando. Stefano è un giocatore top, una persona fantastica, e gli auguro il meglio".