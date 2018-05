Udinese, in serata incontro Pozzo-Tudor per la panchina

Serata che potrebbe risultare decisiva per il futuro della panchina dell'Udinese. Come riporta il Messaggero Veneto questa sera dovrebbe tenersi a margine della cena di fine stagione del club friulano l'incontro fra Gianpaolo Pozzo e Igor Tudor. In ballo la conferma del croato alla guida della formazione bianconera in vista della prossima stagione.