Questa potrebbe essere la settimana decisiva per capire il futuro della panchina dell'Udinese. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, infatti, in questi giorni è atteso il rientro a Udine di Gino Pozzo che dovrebbe incontrare Igor Tudor e il suo entourage per capire se poter continuare assieme. Il tecnico croato, infatti, vuole garanzie sulla volontà del club di iniziare un percorso insieme e non una collaborazione saltuaria come nelle ultime due stagione. Sarà anche da rivedere l'aspetto economico del contratto.