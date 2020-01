© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È ormai quasi fatta per il trasferimento di Ignacio Pussetto in Premier League. L'esterno offensivo classe 1995, come riporta Tuttosport, sta definendo infatti il suo passaggio al Watford.

L'argentino, d'altronde, ha visto drasticamente ridursi il suo minutaggio tra le fila dell'Udinese con appena 14 presenze e un gol (431 minuti giocati) in questa stagione.