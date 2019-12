Udinese, incontro ag. De Paul-Inter nei prossimi giorni: costa 30 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei prossimi giorni la dirigenza dell'Inter incontrerà a Milano Augustin Jimenez, agente di Rodrigo De Paul, per cercare di capire se sia o meno possibile trattare in vista di gennaio. L'Udinese chiede 30 milioni di euro ma la classifica dei friulani non invoglia il club a cessioni importanti a metà campionato. A riportarlo è Tuttosport.