Udinese, Ingelsson: "Contento per il rinnovo. Sto recuperando"

© foto di Federico De Luca

Dopo aver firmato il rinnovo del contratto fino al 2022, il centrocampista Svante Ingelsson ha parlato ai microfoni di UdinewsTv: "Sono molto contento di questo rinnovo e della fiducia che ha riposto in me la società. Sto affrontando nel migliore dei modi il programma di recupero per lasciarmi alle spalle l'infortunio al ginocchio ma in questo momento l’importante è non avere fretta".