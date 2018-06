Udinese, inserimento del Nantes per Cardoso. Risale Sanchez Flores

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda, l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli ha parlato anche del suo futuro. Diffidenza nei miei confronti da parte dei club italiani? "Perché Mino chiede troppi soldi (sorride, ndr)". Pronto...

Balotelli scherza: "Pochi club in Italia? Raiola chiede troppi soldi"

Palermo, squadra in partenza per il ritiro di Roma: 25 giocatori convocati

Benevento, sondaggio col Siracusa per l'esterno Daniele Liotti

Livorno, Vantaggiato precisa: "Non andrei mai a giocare al Pisa"

Cittadella-Bari, le formazioni ufficiali: Tello titolare, Cissé in panchina

Cittadella, Venturato: "Questo club vuole puntare a qualcosa in più"

Bari, Grosso: "Daremo tutto, abbiamo le armi per poter essere protagonisti"

Lecce, sfida alla Salernitana per l'attaccante della Ternana Montalto

Palermo, squadra al lavoro per i playoff. A parte Chochev e Struna

Bari, Grosso: "Pari che sarebbe bastato per quanto fatto sul campo"

Cittadella, Venturato: "Contro il Frosinone per qualcosa d'importante"

Cittadella, Bartolomei: "Vogliamo andare in Serie A"

Intrigo panchina in casa Udinese. Giovedì pomeriggio il summit con Miguel Cardoso sembrava aver prodotto la svolta decisiva, con tanto di bozza di intesa biennale (400 mila euro a stagione). L’unica formalità restava la clausola rescissoria da 400mila euro che legava il tecnico portoghese al Rio Ave. Diplomazie al lavoro per sbrogliare la matassa, quando ieri si è inserito con forza il Nantes. I francesi propongono a Cardoso un biennale a cifre più vantaggiose e sono pronti domani a liquidare il Rio Ave con il pagamento dell’intera clausola. Udinese spiazzata, ma che aveva comunque tenuto caldi i contatti con Quique Sanchez Flores . L’ex tecnico di Valencia e Atletico Madrid è molto stimato dai Pozzo, che l’hanno già avuto alle proprie dipendenze al Watford. Lo riporta gazzamercato.it .

