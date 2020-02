Udinese-Inter, formazioni: prima in A di Eriksen. Esposito c'è, Brozo no

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter deve rispondere alle vittorie di Juventus e Lazio: i nerazzurri scendono in campo in casa dell'Udinese, in cerca di punti per ripartire dopo due sconfitte consecutive.

Antonio Conte è costretto a fare a meno di Handanovic e schiera Padelli titolare tra i pali. Esordio dal 1’ in campionato per il nuovo acquisto Christian Eriksen: il danese, in campo per 24' in Coppa Italia, agirà a centrocampo con Vecino (Brozovic, non al meglio, in panchina) e Barella. In attacco preferito Esposito ad Alexis Sanchez per fare coppia con Romelu Lukaku, sulla fascia destra Moses vince il ballottaggio con Candreva (anche lui in panchina).

Luca Gotti conferma il tandem offensivo Okaka-Lasagna in attacco e preferisce Becao a Troost-Ekong per il proprio terzetto difensivo. Sulle fasce Stryger-Larsen e Sema, in mediana c’è l’obiettivo di mercato nerazzurro Rodrigo De Paul.

Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Inter.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Esposito, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.