© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe cambiare società di tesseramento ma non proprietà Ignacio Pussetto, centrocampista argentino dell'Udinese. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport, infatti, il giocatore è finito nel mirino del Watford, altro club di proprietà della famiglia Pozzo. Un prestito di sei mesi che permetterebbe a Pussetto di trovare spazio e rimettersi in gioco dopo i primi sei mesi a corrente alternata in Friuli.