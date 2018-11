Udinese, ipotesi prestito a gennaio per Teodorczyk: piace in Belgio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il grave infortunio che lo ha costretto a un'operazione per ernia inguinale, Lukasz Teodorczyk, il grande colpo dell'estate friulana, potrebbe fare il girone di ritorno in prestito altrove per ritrovare la forma smarrita in questi mesi, soprattutto se la società dovesse riuscire a reperire sul mercato una punta da affiancare ai vari Lasagna, Pussetto e Vizeu. Le voci riportano Teodorczyk in Belgio, dove è ancora molto stimato e potrebbe rimettersi in sesto in tranquillità, per poi decidere in estate, con calma, il futuro del ragazzo. A riportarlo è TuttoUdinese.it.