Udinese, ipotesi spagnole per Machis. Quella Granada è impercorribile

Secondo quanto riporta Ideal, quotidiano di Granada, sarebbe impossibile a livello di normative il ritorno di Darwin Machis dall'Udinese al club andaluso. Per questo il destino potrebbe sì essere in Spagna ma non al Granada: ci sono sia l'Huesca che il Malaga che il Cadice sul giocatore.