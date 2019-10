© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mato Jajalo, mediano dell'Udinese, ha commentato così la vittoria per 1-0 contro il Torino ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo meritato la vittoria oggi, potevamo fare anche qualche gol in più. Ma ci teniamo i tre punti, abbiamo messo in campo un grande spirito e tanto sacrificio. Per noi è stata la miglior prestazione dall'inizio dell'anno. Tudor? Non c'era per la squalifica, quindi dovevamo ragionare noi in campo di più. Sarà felice della vittoria".

Sui pochi gol segnati: "Le critiche fanno solo crescere e penso che questa sia una spinta in più. Abbiamo tanti nazionali, la nostra è una rosa importante. Gruppo? La nostra difesa è molto forte, abbiamo preso pochi gol e stiamo lavorando davvero bene in settimana. Per tutti noi è un buon inizio".