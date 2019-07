Udinese, Jajalo: "Il nostro centrocampo già pronto per il debutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presentato alla stampa, in occasione del Media Day a St. Veit, anche il centrocampista macedone Mato Jajalo ha rilasciato le sue prime parole da nuovo giocatore dell'Udinese: "Il ritiro è sempre faticoso, però abbiamo un ottimo staff che ci segue e ci aiuta a recuperare tra una seduta e l'altra. Il centrocampo è un reparto di grande responsabilità, penso che il nostro abbia la giusta solidità per affrontare il campionato. Alla Dacia Arena finora ho giocato solamente da avversario. Non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia bianconera e cercherò di mettere la mia esperienza a disposizione della squadra", le parole riportate dal sito ufficiale del club.