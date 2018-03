Udinese, Jankto: "Non dobbiamo sbagliare atteggiamento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jakub Jankto, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto prima del match contro la Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Sarà una giornata particolare?

"Sicuramente dispiace a tutti, però dobbiamo andare avanti. Per noi è una partita dura, giochiamo contro la migliore squadra del campionato. Cercheremo di strappare punti".



Giocherete a mente libera?

"Secondo me non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento, noi siamo arrivati per vincere. Se scendi in campo con l’atteggiamento sbagliato contro la Juventus perdi".