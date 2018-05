Udinese, Jankto vuole partire: ci pensano sia Fiorentina che Bologna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri Jakub Jankto ha di fatto annunciato di voler lasciare l'Udinese in estate e secondo quanto riportato da Tuttosport sono due i club che al momento si sono mossi per lui. Sia la Fiorentina che il Bologna si sono infatti messe sulle sue tracce, in attesa di nuovi sviluppi che arriveranno nelle prossime settimane.