Udinese-Juventus 0-2 al 38'. Uno-due letale firmato Bentancur e Ronaldo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno-due della Juventus in cinque minuti: vantaggio alla Dacia Arena dei campioni d'Italia con uno splendido colpo di testa in terzo tempo di Rodrigo Bentancur. Azione partita da una splendida giocata di Dybala che manda a spasso Fofana. L'argentino serve Bentancur che allarga sulla destra per Cancelo, cross del portoghese e perfetto stacco dell'uruguayano al suo primo gol in maglia Juventus in due stagioni. Cinque minuti dopo ci pensa Cristiano Ronaldo con un violento sinistro che finisce nell'angolo più lontano su assist di Mandzukic. Un minuto prima una grande parata di Scuffet su Mandzukic.