Udinese-Juventus 0-2 al 45'. Campioni d'Italia dominano alla Dacia Arena

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Udinese che resiste per poco più di mezz'ora, poi deve arrendersi allo strapotere Juventus. In cinque minuti i campioni d'Italia infilano un uno-due che mette in ginocchio la squadra di Velazquez.

Allegri rispetto alla partita contro il Napoli cambia un solo uomo: Rodrigo Bentancur al posto di Emre Can. Dall'altra parte l'unica novità in casa Udinese è Barak al posto di Pussetto.

La mossa che paga è quella del tecnico della Juve, che viene premiato proprio dall'uruguayano, autore dello 0-1 al 33'. Azione partita da una splendida giocata di Dybala che manda a spasso Fofana. L'argentino serve Bentancur che allarga sulla destra per Cancelo, cross del portoghese e perfetto stacco di Bentancur in terzo tempo: primo gol in maglia Juventus in due stagioni. Rotto il ghiaccio, la squadra di Allegri dilaga e prima Scuffet è miracoloso su una conclusione da distanza ravvicinata di Mandzukic, ma nulla può su un violentissimo sinistro a incrociare di Cristiano Ronaldo, su assist del croato.

In precedenza Juventus che gestisce palla e prova ad attaccare, trovando una difesa friulana molto ben disposta. I padroni di casa provano ad affidarsi a qualche ripartenza cercando di sfruttare la velocità di Kevin Lasagna, ma il centravanti è ben controllato da Chiellini e Szczesny chiude la prima frazione di gara inoperoso.