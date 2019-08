Udinese, l'ex Cristo: "L'Huesca è il posto giusto per me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristo Gonzalez ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore dell'Huesca durante la sua presentazione, queste le parole sintetizzate dal club: "Ho scelto l'Huesca percéè ha un progetto molto motivante: penso sia il posto giusto per me, per permettermi di consacrarmi. Il mister mi ha detto cosa vuole da un attaccante: cercherò di soddisfare le sue richieste. Adesso cercherò di inserirmi in squadra e di fare quello che mi chiede il mister. Voglio dimostrare alle persone che hanno scommesso su di me, che non avevano torto. Voglio riportare l'Huesca in Liga"