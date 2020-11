Udinese, l'ex Velazquez: "A De Paul dissi che era un top player. Ora sta dimostrando di esserlo"

L’ex tecnico dell’Udinese Julio Velazquez ha parlato alla Gazzetta dello Sport del centrocampista Rodrigo De Paul protagonista con l’Argentina nelle ultime due gare di qualificazione a Qatar 2022: “Arriva da una stagione difficile, ma io fin dal primo giorno gli dissi che lo consideravo un top player e che poteva diventare un giocatore di livello internazionale come poi è effettivamente successo. La sua forza è l’intelligenza in campo e fuori. Sul terreno di gioco sa capire al meglio quale spazio di campo occupare e come farlo. A livello extra, invece, ha compreso come Udine sarebbe stata per lui la realtà migliore per crescere. - conclude Velazquez – Non gli manca assolutamente nulla, potrebbe giocare in qualsiasi club del mondo. È anche migliorato a livello difensivo e in attacco migliora la squadra”.