Udinese, l'infrasettimanale salva Oddo: col Napoli sarà in panchina

Riflessioni in corso per l'Udinese, praticamente obbligatorie dopo le none sconfitte consecutive. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Massimo Oddo rimarrà in panchina almeno fino alla partita contro il Napoli. A cui la squadra arriverà con un ritiro a oltranza deciso dalla società anche in considerazione del turno infrasettimanale, d'altra parte decisivo anche per la prosecuzione del rapporto con Oddo.