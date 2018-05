Udinese, la crisi può influire sul mercato: quanto valgono Jankto e Barak?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La crisi nerissima dell'Udinese potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato. Il club bianconero, che non vince da tre mesi e mezzo, potrebbe vanificare tutti gli sforzi fatti per trattenere fino a questo momento i pezzi pregiati, il cui valore, oggi, è sensibilmente diminuito.

È il caso di Jakub Jankto e Antonin Barak, per cui a gennaio era pronta a scatenarsi una vera e propria asta. Grandi trascinatori fino all'ultimo successo stagionale, hanno risentito più di chiunque delle difficoltà della formazione friulana e il livello delle loro prestazioni è sceso drasticamente. Barak, sei reti fino a dicembre, è stato la rivelazione della prima parte di stagione: corsa, forza fisica e capacità di inserimento lo avevano consacrato come miglior centrocampista box to box del campionato; Jankto cercava l'esplosione definitiva e ha trovato solo conferme a metà. Entrambi restano nel mirino di alcuni grandi club ma l'affare, stavolta, potrebbe non farlo la famiglia Pozzo.