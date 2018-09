Udinese, la De Paul dipendenza è un'arma a doppio taglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avrebbe meritato il pareggio, avrebbe potuto pareggiare perché nel finale - dopo la splendida rovesciata di Nuytinck - la squadra friulana ha avuto un quarto d'ora abbondante per trovare un altro gol. E ha prodotto occasione in serie, come non era accaduto nei precedenti 80 minuti.

E' la serata dei rimpianti per l'Udinese che contro la Lazio è inciampata nella seconda sconfitta in questa Serie A dopo il ko di Firenze. La squadra di Velazquez ha avuto il demerito di non mordere alle caviglie dei difensori avversari nella prima frazione e di lasciare il pallino del match ai biancocelesti nel momento decisivo della ripresa, subendo due gol tra il 61esimo e il 66esimo.

Poi la reazione, la magia di Nuytinck deviata da Badelj e un assalto dettato più dalla grinta che dalle idee. Un assalto all'arma bianca bloccato da Strakosha, il migliore della serata, che non ha prodotto altri gol e che apre qualche spunto di riflessione. Per lavorare e migliorare.

La difesa stasera ha lanciato qualche campanello d'allarme, a centrocampo la squadra ha ancora ampi margini di crescita. Mandragora ha tutto per diventare il leader di questo gruppo, ma al momento non è ancora il fulcro del gioco. Barak non è ancora il giocatore della passata stagione, quello che può fare la differenza con i suoi strappi, e in attacco fino a questo momento tutto dipende dalle giocate di Rodrigo De Paul. L'argentino ha fin qui realizzato quattro delle sette reti complessive della squadra e oggi ha tirato un po' il fiato, col risultato che la squadra friulana è apparsa - finale a parte - molto più prevedibile e abulica. Un dipendenza su cui Velazquez dovrà lavorare perché non può fondare il suo gioco offensivo solo sulle idee dell'ex Valencia, che resta uno dei migliori di questo avvio di Serie A nonostante contro la Lazio abbia prodotto una gara 'normale', da 6 in pagella.