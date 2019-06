Udinese, la lettera di Pradè dopo il divorzio: "Sarete sempre miei amici"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una stagione, Daniele Pradè ha deciso di dire addio all'Udinese. Questa mattina, il comunicato del club friulano in cui è stato annunciato il mancato rinnovo di contratto del dirigente romano che dovrebbe proseguire la sua carriera a Firenze (ma c'è anche la Sampdoria). Di seguito la lettera di Pradè dopo l'addio.

"Non riuscendo a farlo con ognuno di voi, vi mando una “mail”

Oggetto: Grazie!

Grazie al Patron Gianpaolo, alla Signora Giuliana, alla dottoressa Magda, al mio Presidente Gino per avermi fatto sentire parte integrante della famiglia e per avermi dato l’opportunità di lavorare per questa gloriosa società.

Grazie a Franco Collavino, amico affidabile, serio e professionale DG. Grazie ad Andrea Carnevale, e ai suoi uomini Simone e Marco, compagno di battaglia competente e osservatore dal grande intuito.

Grazie a Daniela, Gigi, Fabio, Sofia, Antonello, Beatrice, ogni giorno al mio fianco, a tutti i dipendenti, ai ragazzi stupendi dell’Ufficio Stampa, della TV e del Marketing, ad Angelo e a tutto il settore giovanile.

È stato un anno duro e faticoso, una stagione strana, piena di infortuni e di episodi sfavorevoli, una di quelle annate in cui, se non hai una squadra forte fatta di uomini e atleti veri e professionali come la nostra, retrocedi.

Per tutto questo grazie ad ogni nostro giocatore, allo staff medico, fisioterapico, ai preparatori, ai miei amici magazzinieri.

Grazie a Julio, poeta romantico del calcio che diventerà un grande allenatore. Grazie a Davide, lavoratore instancabile, serio e preparato. Grazie a Igor che ci ha portato alla salvezza con la sua spavalderia e tenacia.

Per ultimo, ma primo nei miei pensieri, ci sei tu Popolo Friulano, che mi hai accolto come un amico, con facilità e semplicità, che mi hai sostenuto nei momenti di difficoltà. Sicuramente ci rivedremo da avversari sul campo, ma ogni volta che vi incontrerò per me sarà come vedere dei miei cari amici.

Grazie, con stima, Daniele".