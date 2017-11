Udinese, la Svizzera non molla Behrami

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Svizzera non molla Valon Behrami. Il centrocampista era stato richiamato dall'Udinese che contesta alla federazione elvetica di aver convocato il centrocampista oltre la data consentita. Arrivata la risposta del delegato delle squadre Nazionali Claudio Susler: "Valon fa parte della squadra e resta dov'è. Non credo nemmeno che esista una base legale per richiamarlo ora".

Sul contenzioso con l'Udinese: "Esiste una regola secondo cui - ha spiegato Sulser - le preconvocazioni devono essere diramate con 15 giorni di preavviso dall'inizio del ritiro ed è chiaro che in questo caso abbiamo commesso un errore. In 18 anni però nessuno si era mai lamentato per eventuali ritardi minimi... nemmeno l'Udinese".