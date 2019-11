© foto di Emanuela Craba

La tentazione dell'Udinese, spiega Sportitalia, è quella di andare avanti con Luca Gotti in panchina. Anche contro la Sampdoria, infatti, l'allenatore reduce da una vittoria e da un pari nelle due sfide alla guida dei friulani, potrebbe essere confermato da Pozzo. Per adesso le alternative ipotizzate per il dopo Tudor, infatti, non sembrano convincere del tutto la proprietà.