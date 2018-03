Udinese, Larsen: "Felice del mio primo anno in Italia. Voglio il Mondiale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sryger Larsen, ieri in campo con la sua Danimarca contro Panama, ha parlato della sua esperienza italiana all'Udinese e delle sue ambizioni per il futuro a tipsbladet.dk. Queste le sue parole: "Ho superato tutte le mie aspettative. Quando un giocatore straniero approda nel calcio italiano ha bisogno di un periodo di adattamento perché l'aspetto tattico è fondamentale. Devo dire di sentirmi a mio agio, ho giocato 20 gare da titolare e per me questo è un aspetto molto positivo. Sono stato contentissimo di aver ottenuto il pass per la Russia. È chiaro che ci abbia pensato molto, ma poi ogni giorno, che comunque vivi nella realtà del tuo club, il pensiero è principalmente a questo. Anche perché se non fai bene nella tua squadra, non ti puoi meritare la Nazionale. Devi sempre impegnarti al massimo, essere concentrato. È chiaro che quando sono in Nazionale, con i miei compagni e la stampa danese, sento più vicino il Mondiale. Ma non è una cosa a cui penso ogni giorno. Ho un altro obiettivo in testa in questo momento".